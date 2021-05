Ivo Vieira e a luta pela Europa: «Seria mentiroso se dissesse que acreditava quando cheguei»

Depois de uma temporada praticamente inteira a lutar para sair dos lugares de descida, o Famalicão surpreendeu tudo e todos com uma enorme retoma e a verdade é que chega à última jornada na luta pela... Europa.





Os minhotos podem garantir uma vaga na Conference League, ainda que dependam de uma conjugação de resultados de terceiros.Questionado sobre se acreditava que este cenário era possível quando chegou, o técnico foi bastante direto e assumiu que não."Acreditaria se fosse um grande mentiroso. O que me foi proposto perante a situação que o Famalicão estava a atravessar era conseguir sair daquela posição. Foi um objetivo do qual corremos atrás e conseguimos. Depois os pontos deram para que pudéssemos lutar pela europa. Mas não imaginava que isso poderia acontecer. Depois de acontecer, é fácil falar. Temos de ser conscientes, realistas e verdadeiros no que pensamos", disse Ivo Vieira, prometendo ambição e não ganância na perseguição dessa meta."Nós vamos deixar de parte a ganância e procurar sempre a ambição. É o que nos move, somar os três pontos. Isso é a única coisa em jogo. Depois, perante o que acontecer, pode dar uma posição ou outra, mas nunca entrar na questão da ganância. Não sabemos o que os outros vão fazer", apontou.