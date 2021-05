Ivo Vieira e a renovação: «As coisas estão alinhavadas e há vontade de ambas as partes»

A continuidade de Ivo Vieira no comando do Famalicão é um dado praticamente adquirido, tendo até as partes alinhavado um acordo até 2023, tal como Record adiantou em primeira mão. E o próprio técnico assumiu que a situação está bem encaminhada.





Temos conversado, as coisas estão alinhavadas, há vontade de ambas as partes, mas neste momento o foco está em somar o maior número de pontos possível.É prematuro estar a falar do futuro e fazer previsões, futurologia. Estamos aqui a findar uma época, esse é o grande objetivo e foco, depois temos espaço no período preparatório para reflectir e pensar no futuro. A ambição do clube e das pessoas é legítima, devem ambicionar sempre mais e melhor, mas isso vai depender do que tivermos. Temos de analisar e criar condições a todos os níveis para definir metas.