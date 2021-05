Ivo Vieira e as metas para a próxima época: «É prematuro, mas será para outros voos»

A presente temporada ainda agora acabou, mas Ivo Vieira já fala da campanha que aí vem. O técnico ainda não quer traçar objetivos, mas já levantou o véu sobre o que espera alcançar.





"Não gosto de fazer promessas. Eu acredito muito no trabalho, acredito no que os atletas podem fazer, mas estamos num processo prematuro e difícil de prever a curto médio-prazo. Obviamente que é fazer melhor do que o Famalicão tem feito. Nas duas épocas esteve a lutar pela Europa, nesta o objetivo, pelas circunstâncias, não era esse. É prematuro. Ainda não temos 50% do plantel fechado", começou por dizer, ao Canal 11, prosseguindo com a ideia."Eu preciso de saber o que tenho em mãos para traçar objectivos. Obviamente que acredito no projeto e na capacidade das pessoas para me poderem dar jogadores capazes de alcançar outros objectivos mas sem tê-los em mão é prematuro lançar objetivo. Obviamente vamos tentar ficar mais acima. Provavelmente, daqui a uma semana ou duas, quando tivermos as coisas mais ou menos fechadas, talvez possamos traçar objectivos, mas certamente será para outros voos", revelou.