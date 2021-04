Ivo Vieira e o bom momento do Famalicão: «A motivação é maior»

Sem perder há quatro jogos, o Famalicão prepara-se para receber o Portimonense, equipa que vem de duas vitórias consecutivas. Na antevisão ao encontro, Ivo Vieira, técnico dos minhotos, reconheceu a importância do bom momento que a equipa vive, mas recusou entrar em euforias.





"Estamos numa sequência boa de resultados, a soma de pontos vai de encontro àquilo que queríamos, de razoável para bom. Vamos defrontar um adversário que está numa fase boa em termos de resultados, são duas equipas que estão a crescer em termos classificativos. Vai ser um jogo agradável, no qual as duas equipas vão tentar ganhar. Vamos tentar ser mais competentes e aproveitar este momento de alguma alegria. Quando se tem bons resultados, a motivação é maior. Temos de trabalhar mais do que o adversário para conseguir um resultado positivo", começou por referir o técnico, que analisou depois a equipa algarvia: "O Portimonense é uma equipa forte, individualmente e coletivamente, intensa, atlética e que joga bem se assim lhe for permitido. Temos de levar a nossa estratégia para o jogo e seguir os nossos objetivos, mais do que olhar para o Portimonense. Temos de nos preparar para as dificuldades que o adversário nos possa criar".Elogiando a forma como o Portimonense consegue ligar jogo com Beto e a rapidez dos extremos dos algarvios, Ivo Vieira vincou que o jogo com o Sporting já faz parte do passado. "Não conseguimos os três pontos, mas temos de valorizar o ponto que conseguimos frente ao atual líder do campeonato. Neste jogo, vão enfrentar-se duas equipas e dois atletas que têm feito golos e que estão num bom momento. Aquele que interpretar melhor o jogo e levar vantagem em termos táticos e motivacionais pode tirar vantagem e conseguir um bom resultado".O técnico concluiu referindo que a o facto de a equipa estar prestes a defrontar três adversários diretos na luta pela permanência (Portimonense, Gil Vicente e Tondela) não torna esse ciclo mais importante, analisando ainda a performance de Anderson: "O que me dá satisfação é ganhar jogos. É bom para um treinador quando tem um ponta-de-lança que faz golo, mas é maravilhoso quando tem uma equipa que trabalha em prol desse sucesso e para que esse atleta possa ter o maior número de golos possível. Há muito mérito do Anderson e do resto da equipa, também no momento defensivo".A partida entre o Famalicão e o Portimonense está agendada para as 15 horas deste domingo.