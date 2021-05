Ivo Vieira e o regresso ao D. Afonso Henriques: «É apenas mais um jogo»

Menos de um ano após ter deixado o comando técnico do V. Guimarães, Ivo Vieira vai regressar pela primeira vez ao Estádio D. Afonso Henriques esta quarta-feira, desta feita ao leme do Famalicão.





Um retorno a uma casa que bem conhece que o técnico acabou por relativizar, focando-se no essencial: a conquista dos três pontos."Será apenas mais um jogo, encaramo-lo de uma forma natural, independentemente desse facto. Temos de preparar o jogo no intuito de somar os três pontos. Estamos numa luta que sabemos que queremos conquistar o mais rápido possível o maior número de pontos para o objetivo. É com esse intuito que vamos, respeitando o adversário, mas lutando para trazer os três pontos para Famalicão", disse Ivo Vieira.De há um ano a esta parte, o Vitória mudou bastante. Saíram várias das caras que o técnico orientou e entraram bastantes figuras novas. Por essa razão, Ivo Vieira disse não ser possível fazer comparações entre as duas realidades."Não tem termo de comparação. É diferente. Houve a entrada de muitos atletas, mas em termos globais, da estratégia, do sistema, não vejo muitas diferenças. As equipas, tanto de um lado como do outro, jogam para ganhar e cada treinador traça a sua estratégia. Depois o que o jogo der e quem interpretar melhor a estratégia é que vai tirar vantagem", referiu.Uma das mudanças mais visíveis prende-se com o sistema de jogo. Com Bino Maçães ao leme, o Vitória passou a jogar com três centrais. Questionado sobre a estratégia para furar esse novo esquema, Ivo Vieira não abriu o jogo."Nós temos que ser competentes como em todos os outros jogos. Às vezes as coisas surtem a favor, às vezes não, mas a estratégia que levamos para o jogo pode definir o resultado. Vamos tentar ser mais fortes do que o Vitória. Só assim podemos alimentar essa esperança. É lutar e confiar. A estratégia não vou lançá-la, é um trabalho nosso", apontou.Nos últimos dois jogos que a equipa realizou, frente a FC Porto e Santa Clara, o técnico deixou alguns reparos ao trabalho da equipa com a bola, dizendo que esta poderia ter feito mais e melhor em momento de posse. No entanto, Ivo Vieira assume que é normal que assim seja, dado o momento da época e a responsabilidade dos próprios jogos."Tem que ver com o momento em que a equipa está. A responsabilidade de ter que fazer pontos pode tirar a confiança e a destreza dos jogadores no jogo, mas isso não é só no Famalicão. Quem joga para objetivos, acontece isto. Mesmo fazendo as coisas bem, a equipa é capaz de mais e melhor. A cada jogo podemos fazer sempre mais. Há jogos em que não conseguimos, mas o objetivo é sempre esse", concluiu.