Ivo Vieira e o segredo da permanência: «Olhar muito para o que podemos fazer»

Ivo Vieira está confiante numa resposta da equipa, após a primeira derrota do Famalicão sob o seu comando. O treinador assume a confiança redobrada do Gil Vicente, depois da surpreendente vitória na Luz, mas promete luta pelos três pontos com a ideia de que o sucesso para a permanência é muito simples: "Essencial é nós conseguirmos fazer a nossa parte. Se estivermos a olhar para os resultados dos outros e não conseguirmos cumprir os nossos objetivos, que é ganhar cada jogo, isso vale zero!"





"Sabemos que não se ganha há sempre um sentimento de tristeza e isso influencia aquilo que é a abordagem semanal quando se inicia a preparação de outro jogo, mas cabe-nos a nós e a mim mais concretamente como líder tentar desmistificar e alterar esse estado emocional dos atletas, porque a realidade é que não podemos pôr em causa num jogo aquilo que tinha sido feito nos últimos quatro e que foi bom e que procurávamos dar continuidade. O campeonato como está sabemos que vamos encontrar sempre dificuldades, mas o mais importante é o foco e a confiança que podemos levar para o próximo desafio e isso é o que faz parte do nosso dia-a-dia, ultrapassando aquilo que foi um momentos menos conseguido, mas nunca colocando em causa o que foi feito num passado recente, que foi bem e vamos procurar que seja mais recorrente a situação anterior do que esta última.""Acima de tudo temos de olhar muito para o que podemos fazer. É verdade que o último jogo não nos correu de feição em termos de resultado, mas a equipa teve um bom comportamento no que diz respeito ao empenho e trabalho. Não fomos competentes o suficiente em relação à tomada de decisão no último terço. Conseguimos muito volume de jogo ofensivo, mas não conseguimos criar oportunidades de golo e o importante é alavancar estes momentos e conseguir mandar no jogo perante um adversário que, é verdade, está super-motivado porque ganhou ao Benfica, mas nós também temos as nossas armas e a nossa estratégia para poder contrariar essa mais-valia do adversário e esse momento mais feliz deles. É um jogo completamente diferente e nós, respeitando o adversário, vamos pensar muito mais no que podemos fazer. Se olharmos para trás e temos de ser muito racionais a equipa fez golos em todos os jogos, teve um comportamento aceitável no processo defensivo e ofensivo e não é por um jogo nos ter corrido menos bem que isso irá estar em causa. A equipa vai ter o mesmo caráter, a mesma disponibilidade para o jogo, a mesma confiança que teve nos jogos anteriores e vai procurar acima de tudo um resultado diferente daquele que foi o último."É natural. Qualquer líder trabalha em cima disso, mas não vejo que essa derrota possa afetar aquilo que é o rendimento da equipa. Tento ser sério e muito verdadeiro com os atletas e a ligação que criamos entre nós faz-nos acreditar muito naquilo que somos capazes. Não é uma derrota que vai abalar aquilo que pensamos e que acreditamos e que podemos fazer. Esse é o caminho. O trabalho foi feito durante a semana. Eles têm consciência daquilo que valem e do que podem fazer mais e melhor, mas também do que fizeram para trás e muito recentemente. É uma questão de fazer alguns ajustes em termos de comportamentos, de tomadas de decisão e de abordagem a alguns lances do jogo para podermos ser competentes e voltar aos resultados positivos."O nosso adversário tem um caudal de jogo ofensivo muito interessante, por aquilo que foram os jogos e o número de golos que têm feito. Nós, à exceção do jogo com o Sporting em que a equipa teve menos bola e criou menos oportunidades de golo, mas isso também tem muito a ver com a valia e o momento do adversário, também temos conseguido criar muitas oportunidades de golo, com volume de jogo ofensivo e só no último jogo não criou muitas, mas também por mérito do adversário, o Portimonense, que é uma equipa alta, possante, em baixou bem o bloco, criou-nos grandes dificuldades a esse nível. O que vamos tentar encontrar é soluções para esses problemas que os adversários nos colocam, resolvê-los e levar o resultado a nosso favor.""É claro que não podemos ignorar aquilo que os outros fazem, mas continuo a bater na mesma tecla e acreditar muito que o essencial é nós conseguirmos fazer a nossa parte. Se estivermos a olhar para os resultados dos outros e não conseguirmos cumprir os nossos objetivos, que é ganhar cada jogo, isso vale zero. Não podemos olhas para as aproximações e distâncias, em função do que os outros fazem, se não estivermos conscientes e focados naquilo que podemos fazer. E se nós fizermos a nossa parte não temos de nos preocupar com os outros. Temos é de estar preocupados com o nosso próximo adversário e qual é a estratégia para podermos ganhar os nossos pontos, qual é a questão tática que temos de apresentar e a estratégia que temos de ter. Se estivermos focados no que temos de fazer vamos com certeza conseguir atingir os nossos objetivos."