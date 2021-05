Ivo Vieira e o sonho europeu: «Não pode faltar ambição, mas não podemos ser gananciosos»

A duas jornadas do final, o Famalicão tem agora na mira um sonho que, durante quase toda a temporada, parecia impossível de atingir: a Europa. Caso vença os dois jogos que lhe faltam e chegue aos 43 pontos, o emblema minhoto pode lá chegar, mas depende das prestações do V. Guimarães, do Santa Clara, do Moreirense e do Belenenses SAD.





Questionado sobre esta possibilidade, Ivo Vieira assumiu total ambição, mas tentou manter o discurso o mais realista possível.Eu acho que existem duas palavras que podemos associar a isto: uma é a ambição, que nunca pode faltar, a outra é a ganância. O Famalicão, não abdicando da ambição, conseguiu um objetivo em pouco tempo, perante uma situação delicada. E não podemos deixar de ser ambiciosos. A ganância é querer à força o que não depende só de nós mas também dos outros. Conseguimos fazer as coisas porque dependíamos de nós, mas o que pode ser olhar mais para a frente não pode ser de forma gananciosa. Isso depende de segundos e terceiros e quando assim é não podemos dar nada como adquirido.O que a tabela e os jogos dão depois é fácil falar. É uma incógnita. Mas se tivesse feito trabalho de início, com preparação, poderiam as coisas ter sido diferentes. Nunca iria garantir se podia ter sido melhor ou pior.