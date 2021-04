Ivo Vieira: «Estou contente com o resultado, não tanto com o que a equipa produziu»

O Famalicão regressou às vitórias na Liga NOS três jogos depois (após um empate e uma derrota) e a equipa mereceu os elogios de Ivo Vieira pela entrega demonstrada no triunfo (3-0) em Barcelos.





"Eu acho que a resposta a nível de atitude e comportamento foi o que pretendemos. A equipa teve o mérito de fazer três golos. A equipa que desbloqueasse o jogo com golos, chegaria mais depressa à vitória", começou por dizer o treinador dos minhotos, no final de um encontro muito disputado."Foi um jogo dividido. Tivemos a felicidade do jogo. O resultado não espelha o que aconteceu o jogo. Para assistir a um golo do efeito do terceiro, vale a pena estar cá. Estou contente com o resultado, não tanto com o que a equipa produz", referiu o técnico dos famalicenses, prosseguindo: "Quando não se consegue fazer uma exibição de grande nível, salva-se o resultado."Quando chegou a Famalicão, a equipa ocupava o último lugar do campeonato e, com três vitórias e dois empates em seis jogos, tem galgado posições na tabela classificativa, na qual ocupa agora o 13.º lugar, dando outra tranquilidade à equipa."O processo inverteu-se um bocado. O objetivo neste momento era recuperar os pontos perdidos. Neste momento, o prioritário é somar pontos", concluiu.