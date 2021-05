Ivo Vieira assumiu o desalento do desaire (3-0) do Famalicão frente ao Moreirense, mas também confidenciou vontade de permanecer no comando do Famalicão na próxima época.





"Não fomos competentes o suficiente e dois erros ditaram um pouco a diferença deste resultado", referiu o técnico, para logo de seguida salientar que "gostava se sentir o calor dos adeptos do Famalicão na próxima época": "Sinto-me bem, tenho apoio à minha volta e há condições para dar continuidade a este projeto."