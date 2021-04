Ivo Vieira: «Não acho que o resultado pudesse ser mais volumoso»

Ivo Vieira, treinador do Famalicão, considera que a sua equipa mereceu ganhar em casa ao Paços de Ferreira, por 2-0





"Parece-me que foi uma vitória merecida de forma bem conseguida. Foi um jogo perante um Paços muito confiante, num momento fantástico em termos de resultados e da época que está a conseguir. Sabíamos que íamos encontrar uma tarefa árdua, difícil, mas os jogadores interpretaram aquilo que precisávamos ser para contrariar este Paços de Ferreira", começou por dizer.O técnico sublinha que a diferença no marcador foi justa: "A equipa teve várias situações no último terço. Criou algumas oportunidades de golo. Conseguiu concretizar duas. Não acho que o resultado pudesse ser mais volumoso. O resultado ajusta-se bem. Também tivemos como adversário uma equipa que também, como nós, poderia ter feito mais um ou dois golos. Penso que a diferença ia andar nos dois. Mas ia enriquecer o espetáculo. O segredo foi saber abordar bem aquilo que foram os lances, ter uma boa organização defensiva, tudo aquilo que o jogo precisa."Ivo Vieira falou ainda de Iván Jaime, autor do segundo golo: "É um jogador como todos os outros no plantel. Fez um bom jogo como muitos colegas. Fez um golo e bem. O Famalicão tem uma panóplia de jogadores com muita qualidade mas precisa com eles fazer uma boa equipa. É uma questão de equilíbrio. É isso que tem acontecido nas últimas jornadas."