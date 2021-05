Ivo Vieira: «Nos últimos 10 jogos, fomos a quarta equipa a somar mais pontos»

Ivo Vieira assumiu o Famalicão em março numa posição delicada (estava na zona de descida) e, dois meses depois, conseguiu esta quarta-feira um feito que provavelmente muitos viam como algo bastante complicado, ao fechar as contas da permanência a duas jornadas do final. Por isso, na análise ao encontro com o V. Guimarães, onde venceu por 2-1, o técnico assumiu que era importante fechar tudo neste embate e "não retardar o objetivo".





"Era um jogo importante para o Famalicão. Aquando da minha chegada cá, iniciei o processo e estávamos em último [18.º lugar]. Era uma tarefa muito difícil. Fico orgulhoso do que os atletas fizeram. Foi uma época difícil, mas também tenho de dar uma palavra ao meu presidente, o Miguel [Ribeiro], que acreditou em mim e deu um suporte grande para o meu trabalho, num clube que dá condições para desenvolver um trabalho com valia, e aos famalicenses que apoiaram a equipa.Mas também deixo uma palavra aos meus atletas. Era fundamental conquistar os três pontos, frente a um Vitória difícil, num campo difícil. Faltam disputar seis pontos. Nos últimos 10 jogos, fomos a quarta equipa a somar mais pontos. Queria ressalvar o que eles foram capazes de fazer. Têm muito mérito no que conseguiram. Temos seis pontos e vamos tentar lutar pelos lugares mais acima.Eu defendo que há jogos em que só se pode jogar para ganhar. Isso tem a ver com os objetivos imediatos. Depois existe o período de uma época preparatória, em que, para além dos resultados, tem de haver qualidade de jogo. Não tive tempo, nem espaço para trabalhar a qualidade de jogo. No final, tínhamos de fechar a baliza. Tivemos momentos bons, mas acima de tudo era importante somar os três pontos e conseguir o objetivo.Aquando da minha chegada cá, somámos pontos em jogos muito difíceis, mas, de repente, poderia haver uma quebra. Muitas vezes, não dá espaço para experiências.Tenho uma ótima relação com os vitorianos e vimaranenses. Gostei muito de estar cá, mas não tem um sabor mais especial [garantir a permanência neste estádio]. O importante era não retardar o objetivo. Não tenho quaisquer sentimentos [diferentes], mesmo tendo muitos amigos aqui".