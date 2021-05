Ivo Vieira: «O melhor Marcus Edwards joga em qualquer um dos grandes, já o Marcus normal...»

Marcus Edwards é um dos nomes do V. Guimarães com mais mercado e diz quem o conhece bem, no caso Ivo Vieira, que a cobiça é totalmente justificada. No entanto, o técnico do Famalicão, que orientou o inglês precisamente no Vitória, diz que é preciso saber levar o jogador para que seja possível retirar o máximo rendimento possível.





"O Edwards tem aquilo tudo, mas há que saber levá-lo. Esse até foi um aspeto que fui melhorando. Havia coisas que não admitia, que eram impossíveis no treino, a nível de exigência e comportamento. Tinha dificuldade em perceber isso. Aprendi tarde. Eu acho que é preciso perceber o atleta e percebê-lo dentro do jogo. Ele podia estar 70 minutos a fazer pouco, mas depois em dez fazia a diferença. Isto tem que ver com a gestão dos recursos humanos, que é o nosso trabalho. Temos de perceber quando é que o grupo aceita estes jogadores. Quando ele faz a diferença no jogo, o grupo aceita. De forma natural. Quando ele deixa de fazer a diferença, os colegas não aceitam e põem o treinador em questão. É um jogador com potencial enorme e, se for o melhor Marcus, joga em qualquer um dos grandes. Agora, se for um Marcus normal tem muita dificuldade em jogar no Vitória, até. Não tem só que ver com treinadores. Tem que ver com saber levá-lo, saber tirar o sumo que ele tem e tem que ver com o atleta", explicou, ao Canal 11."Como profissional é excelente. Ele é muito educado, muito profissional, mas é aquele jogador. Não vai andar a correr atrás do lateral, não vai a um duelo de cabeça. Ele trabalha, mas é sempre o mesmo registo. Há o exemplo do Messi: eu não acredito que o Messi seja um Busquets a trabalhar. É naquele registo, mas com bola é diferente dos outros. Eu costumo dizer que com a qualidade que tem tinha era de estar a jogar no Tottenham", finalizou.