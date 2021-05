Ivo Vieira: «Peso que saiu de cima? Sai quando passo no ginásio»

Ivo Vieira conseguiu, a duas jornadas do final, o objetivo para o qual foi designado: a permanência. Um alívio, como o próprio assumiu, e com o qual até... brincou.





A mim sai-me um peso de cima quando passo pelo ginásio, mas automaticamente ponho logo a seguir quando vou ao almoço. Obviamente, em termos mentais há alívio. Quando se entra cá numa situação delicada, que não é confortável, há um stress maior e responsabilidade maior. Não abdicando dessa responsabilidade para o que está para a frente, a permanência dá alívio e baixa o stress. Com esse peso tirado, a equipa vai estar mais solta e liberta"Foi trabalho meritório de todos. Também de alguns colegas meus que também amealharam bom número de pontos nas suas equipas. Nós, treinadores, temos objectivos definidos dependendo da tabela, tive a felicidade de conseguir resultados para esse número de pontos, foi bom e gratificante. Com trabalho, dedicação e empenho e com a qualidade dos atletas.Não há muitos segredos. O trabalho é prioritário. É dedicação, lutar pelo objetivo, confiar no que se faz, ter um suporto grande no trabalho. Em vez do segredo são ingredientes que se deve ter para conquistar pontos e conseguir os objetivos do clube.