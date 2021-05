Ivo Vieira: «Pretendo fazer algo mais no futuro próximo»

Ivo Vieira não podia estar mais satisfeito com a renovação de duas temporadas com o Famalicão. O técnico assumiu ter dado um passo importante ao permanecer num sítio onde se sente bem e agradeceu a confiança da estrutura.





"Felicidade enorme por prolongar o meu vínculo por dois anos. Feliz com a confiança de todos e com o apoio que todos me dão. Agradeço todo o apoio que a estrutura me deu durante estes dois meses. O objetivo é continuar numa época diferente o que foi feito no final da anterior. Feliz por abraçar este projeto. É bom trabalhar onde nos sentimos bem, onde nos passam confiança, onde nos sentimos com base para sustentar o futuro sucesso do clube. Esses ingredientes estão presentes. É uma tarefa e um desafio enorme, mas conto com todos os famalicenses. Anseio pela presença dos mesmos no nosso estádio e de certeza que com este apoio e com esta felicidade seremos mais fortes para fazer o clube crescer", referiu, apontando depois a voos mais altos do que apenas à permanência."Foi um final de época bom para o objetivo imediato. Faltou espaço para passar algumas ideias para o que penso, porque estávamos na necessidade de somar pontos para sair de uma situação delicada. Pretendo fazer algo mais no futuro próximo do que o que foi feito nos últimos jogos", garantiu.