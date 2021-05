Ivo Vieira assinou um novo contrato com o Famalicão, válido até 2023, e garante estar feliz com o novo compromisso e por poder manter-se ao leme dos minhotos. De tal forma que sair não faz parte dos planos, mesmo que apareça um clube maior.





"Não é qualquer coisa que me vai abanar. Com a confiança que tenho nas pessoas, no presidente, no Idan Ofer, que fez tudo para eu estar aqui e que é uma das razões para o Famalicão estar onde está, tenho várias coisas que me permitem dizer que não quero mudar. Só se vier uma coisa extraterrestre que possa demover-me do meu compromisso. A minha ideia é continuar aqui porque estou feliz aqui", revelou, ao Canal 11.