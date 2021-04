Ivo Vieira: «Se não formos uma equipa compacta as individualidades não vão sobressair»

Motivado pelo triunfo na última jornada frente ao Gil Vicente, o Famalicão prepara agora o jogo desta segunda-feira com o Tondela. Apesar de reconhecer qualidade ao adversário, Ivo Vieira optou por dar ênfase àquilo que os seus jogadores podem fazer durante o jogo.





"Temos de ser uma equipa competente, competitiva e temos de procurar o nosso objetivo dos três pontos. Temos de ter em consideração aquilo que o Tondela vale, é difícil somar pontos e temos de fazer uma abordagem estratégica ao jogo para conseguirmos estar mais próximos do nosso obejtivo. Temos jogadores com qualidade, mas existem outros clubes com muita qualidade também e tem tudo a ver com o momento da equipa. Temos muitos jovens com qualidade, mas se não formos uma equipa compacta, as individualidades não vão sobressair", começou por referir.O técnico fez ainda uma análise àquilo que são as contas do campeonato e considerou impossível os famalicenses aproximarem-se dos lugares europeus: "Não é uma questão de cálculo, mas sim uma questão de tentar o maior número de pontos jogo a jogo. Ninguém consegue perspetivar o que vai acontecer neste campeonato. Iniciámos um processo e temos um obejtivo muito bem definido, que passava por tirar a equipa da posição em que estava aquando da minha chegada, fazer um campeonato mais tranquilo e deixar a equipa numa posição que lhe permita manter-se na 1ª Liga. Fazer futurologia e e querer chegar a sítios que, neste momento, não fazem sentido nenhum chegar é uma situação fictícia".Assumindo que a equipa não vai ter especiais cuidados com Mario González, goleador dos tondelenses, Ivo Vieira mostrou ainda que conta com todos os jogadores, mesmo que já tenha fixado um onze base. "A estabilidade e a rotina de jogo são fundamentais, mas a competitividade entre os jogadores também é. Tenho jogadores que, por decisão minha, não têm tido muito espaço, mas que podem jogar a qualquer momento. Se tiver de haver alterações, haverá em prol da equipa, do resultado e em função do trabalho deles no treino", rematou.O início do jogo em Famalicão está agendado para as 19 horas desta segunda-feira.