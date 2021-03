Ivo Vieira: «Sp. Braga é neste momento um opositor forte»

A estreia de Ivo Vieira no comando técnico do Famalicão será frente ao Sp. Braga, um adversário que se encontra nos lugares cimeiros da tabela, mas que nem por isso retira confiança ao técnico.





"Todos os jogos vão ser difíceis, mas todos eles serão com o intuito de fazer tudo para ganhar e somar os 3 pontos. Este não foge à regra, mas estamos conscientes que o Sp. Braga neste momento é um opositor forte. Está numa posição meritória, mas acreditamos no nosso potencial e vamos lutar pelos 3 pontos", referiu Ivo Vieira, que pretende colocar a sua equipa na senda das vitórias para iniciar a retoma na classificação. "O ideal para a equipa é somar pontos, independentemente de ser o Sp. Braga não existem adversários ideais, porque quando se ganha passa a ser o ideal. Quando não se consegue, deixa de o ser. Reconhecemos qualidade no Sp. Braga, mas acreditamos no que podemos fazer. Estamos conscientes que algo tem de mudar naquele que tem sido o passado recente pelos resultados e posição que ocupamos".Ivo Vieira tem consciência do desafio árduo que terá pela frente, mas acredita no projeto. "Todos nós sabemos do projeto do Famalicão e o ano passado é exemplo disso. Promoveu excelentes atletas e este ano também é esse o projeto, valorizar e potenciar atletas. Queremos fazer os jovens crescer, mas estamos conscientes que só se consegue crescer com vitórias e pontos. Mais do que jogar bem neste momento, é preciso ganhar. Neste momento, prefiro ganhar a jogar bem, mas jogando bem, ficamos mais perto de ganhar", concluiu.