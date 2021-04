Ivo Vieira: «Tal como o FC Porto, o Famalicão está obrigado a vencer»

Depois do empate com o Tondela, o Famalicão prepara-se agora para defrontar o FC Porto. Na antevisão do encontro, Ivo Vieira começou por desvalorizar os incidentes que marcaram o último encontro dos dragões.





"Situação em Moreira de Cónegos? É uma realidade que tem de ser discutida, mas não podemos esquecer o que de bom tem o nosso futebol. Devemos valorizar o aspeto tático e o comportamento dos adeptos. Esse espisódio foi um momento menos feliz, mas a mim não me diz nada. O meu foco é preparar a equipa para dar uma resposta cabal e para conseguir conquistar pontos no Dragão. Vai ser uma tarefa difícil porque o FC Porto é o melhor ataque do campeonato e luta por obejtivos na parte de cima da tabela. Isso já são ingredientes suficientes para estar focado no dia de hoje e de amanhã. Faço votos para que o futebol português seja melhor, mas voltar a falar da situação é estar a criar mais frenesim"Desvalorizando as ausências de Pepe e de Sérgio Conceição, Ivo Vieira não escondeu a importância do encontro para a sua equipa: "Tal como o FC Porto, o Famalicão está obrigado a vencer ou, pelo menos, a ir a jogo para lutar pelos três pontos. Sabemos que é uma tarefa difícil, contra um adversário forte, mas não vamos abdicar dos nossos objetivos. Também queremos vencer. Queremos fazer mais golos do que o FC Porto, tarefa que, embora difícil, não é impossível. Vamos lutar por isso para podermos somar pontos, que é o nosso grande objetivo".O técnico concluiu dando ênfase à necessidade de a equipa estar bem mentalmente e referindo que os erros que se viram contra o Tondela não se podem repetir. "Depois de estarmos a ganhar 2-0 e dos 30 minutos iniciais, saímos para o intervalo de forma insatisfatória. Temos de perceber que nestes momentos, quando lutamos pela vida, temos de estar mais concentrados. Senti-me triste com o que aconteceu, considero que perdemos dois pontos. Devíamos ter abordado o jogo de outra forma e o que aconteceu não se pode voltar a repetir", rematou.O embate entre FC Porto e Famalicão está agendado para as 21h15 desta sexta-feira.