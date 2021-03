Ivo Vieira: «Temos de melhorar ao nível dos resultados»

Ivo Vieira estreou-se esta segunda-feira no comando técnico do Famalicão com um empate (2-2) na receção ao Sporting de Braga, equipa que à entrada desta 23.ª jornada, era a 2.ª classificada da Liga NOS.





Apesar de ter conquistado um ponto frente a uma "equipa forte, muito competitiva e que está a fazer um campeonato excecional", o treinador de 45 anos assume que a sua formação tem de melhorar "ao nível dos resultados", de forma a tranquilizar o clube."Disse que muita coisa ou tudo tinha que mudar. Não se consegue mudar tudo, mas tentando mudar tudo consegue-se sempre mudar uma percentagem. Ela [mudança] pode ser boa, espelho do que foi o jogo, em termos de desempenho dos atletas que trabalharam imenso. Têm muito mérito naquilo que foi o jogo que conseguiram", afirmou o técnico, em declarações à Sport TV no final da partida."O Braga é uma equipa forte, muito competitiva e que está a fazer um campeonato excecional, e muito bem orientada, com processos muito bem definidos. Na primeira parte controlou praticamente na totalidade, mas nós depois do 1-0 tivemos duas transições que poderíamos ter tido melhores decisões.""Na segunda parte a equipa encontrou-se no que tento direcionar. Uma equipa mais virada para o ataque. Conseguimos empatar pela luta e empenho dos atletas. Estou satisfeito com o desempenho deles. Tenho noção que com a qualidade [que têm] os atletas podem acrescentar muito mais naquilo que são as tomadas de decisão mesmo sem bola.""Temos de melhorar todos os momentos do jogo. Não tive muito tempo para trabalhar, mas fiz alguns ajustes. Temos de melhorar ao nível dos resultados. Este não é um resultado que nos traz conforto. É nisso que estamos focados e vamos perseguir. Jogar bem tem de estar sempre associado à vontade e ao querer.""O comportamento dos atletas foi muito bom. Sabemos que no futebol não podemos fugir à realidade. Quando há uma mudança na liderança pode haver uma ação ou reação. Têm que ser guiados com as tarefas", concluiu.