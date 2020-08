É oficial: Jhonata Robert é reforço do Famalicão para a temporada 2020/2021, confirmando-se a notícia avançada por Record em primeira mão. O criativo, de 20 anos, chega ao Minho proveniente do Grémio, num acordo por empréstimo que prevê, ao que tudo indica, uma opção de compra.





Depois de uma época cedido ao Cruzeiro, Jhonata Robert volta a ser emprestado, mas agora para a Europa, onde terá a primeira experiência fora do Brasil na carreira.Sendo um ativo em quem o Grémio depositava grandes esperanças, tal como comprovam os 80 milhões de cláusula de rescisão com que está blindado, o criativo é visto com bons olhos também no Minho, onde os responsáveis da SAD esperam que se torne parte importante da caminhada que se avizinha.Em declarações aos meios oficiais do clube, Jhonata Robert assumiu estar feliz pela oportunidade. "Ter a oportunidade de jogar na Europa era um desejo e poder fazê-lo no FC Famalicão é, claramente, uma escolha acertada. É um clube que permite aos jovens explanar as suas qualidades, pois adota um estilo de jogo bastante positivo", apontou.