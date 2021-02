A imprensa brasileira noticiou por estes dias que o Grémio estaria a ponderar o regresso imediato de Jhonata Robert, antecipando o final da cedência ao Famalicão. No entanto, segundo apurou Record, a questão não será assim tão fácil, por duas razões.





Em primeiro lugar, porque uma saída do Minho agora não estará prevista, sendo a próxima data possível para esse efeito o final da presente temporada. Por outro lado, Jhonata Robert está cedido por duas temporadas e não uma, tendo o Famalicão uma opção de compra para adquirir em definitivo os serviços do jogador.Por essa razão, o eventual regresso do extremo ao Brasil de forma antecipada implicará sempre uma compensação financeira ao Famalicão, que tem contrato com o jogador até ao final da época 2021/22 e tem nas suas mãos uma cláusula para contrar o camisola 11.