Jhonata Robert já está a treinar no Famalicão

O Famalicão continua a preparar o regresso à competição, tendo a grande novidade no dia de ontem sido a integração do reforço Jhonata Robert na sessão orientada por João Pedro Sousa. O extremo brasileiro chegou anteontem a Famalicão, estando agora integrado nos trabalhos com o restante plantel. Com a chegada do ex-Grémio, Walterson passa a ser o único jogador ausente dos trabalhos de pré-época. O extremo, de 25 anos, pediu autorização para se apresentar mais tarde, mas o seu regresso deve acontecer entretanto. O Famalicão continua a treinar nas suas instalações, mas o conjunto minhoto ainda vai realizar um estágio, em local e data a anunciar.