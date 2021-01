Jhonata Robert: «Resultado é demasiado pesado»

Jhonata Robert, marcador do golo do Famalicão na derrota (1-4) diante do FC Porto, considerou que o resultado final foi demasiado penalizador para a formação minhota.





Famalicão empata diante do FC Porto com penálti exímio de Jhonata Robert Famalicão empata diante do FC Porto com penálti exímio de Jhonata Robert

"Tivemos oportunidades de matar o jogo, mas não conseguimos fazer o que era suposto ser feito. O FC Porto aproveitou as oportunidades e conseguiu ganhar. É um resultado demasiado pesado. Corremos, fizemos um bom papel e acabamos por sair derrotados", lamentou o extremo brasileiro, na flash-interview, à Sport TV.Sobre a sequência de sete jogos sem ganhar, o extremo brasileiro garante que não abala a confiança do grupo. "Não podemos perder a confiança, temos de continuar a procurar as vitórias e a trabalhar", sublinhou, admitindo que os reforços podem ajudar a equipa a subir na tabela: "Contamos com todos, queremos aproveitar estas chegadas para melhorar".Depois de ter marcado ao Sporting, Jhonata Robert voltou a fazê-lo perante um 'grande'. "Estou muito feliz por estar a ajudar o Famalicão. Espero continuar a ajudar e colocar o Famalicão lá em cima", rematou o jogador de 21 anos.