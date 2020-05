João Assunção, irmão de Gustavo Assunção, assina contrato profissional com o Famalicão

João Assunção, irmão de Gustavo Assunção, deu, esta quarta-feira, um passo em frente na carreira, assinando o primeiro contrato profissional com o Famalicão. No dia em que comemora o 16.º aniversário, o jovem médio estendeu a ligação ao emblema minhoto, ficando agora vinculado até ao final da temporada 2022/23.





Filho de Paulo Assunção, antigo médio de FC Porto e Atl. Madrid, João Assunção vai agora em busca de seguir as pisadas do pai e do irmão, que vem brilhando ao serviço da equipa principal. O médio é visto como um ativo de grande potencial e foi por essa mesma razão que o Famalicão decidiu oferecer-lhe o primeiro contrato profissional da carreira, agarrando-o por mais 3 temporadas.Em declarações aos meios oficiais do emblema minhoto, João Assunção assumiu estar feliz. "Estou radiante por assinar contrato com o Futebol Clube de Famalicão. Este foi o clube que proporcionou ao meu irmão estrear-se a nível profissional e, como tal, sinto ser o projeto ideal para jovens que pretendam singrar no mundo do futebol", apontou.Ora, Gustavo Assunção também não deixou a ocasião passar em claro e deixou uma mensagem ao irmão nas redes sociais. "Feliz aniversário. Tu mereces tudo de bom que está a acontecer na tua vida. Que Deus continue a abençoar-te e que sejas muito feliz. O teu irmão vai sempre ajudar-te e estar a torcer por ti", apontou o médio da equipa principal.