João Neto: «A minha primeira meta é estrear-me»

Chegado a Famalicão no início da época passada, João Neto não se chegou a estrear pela equipa principal dos minhotos. Apesar disso, o jovem mostra-se feliz e integrado no plantel famalicense.





"No ano passado fui muitas vezes praxado, tive de cantar e jantar bastante nos estágios. Acredito que a estreia possa acontecer este ano, na temporada passada trabalhei muito com o grupo, o míster ajudou-me bastante, mas não tive oportunidade de jogar. O Pedro Gonçalves deu muito nas vistas no ano passado e, com a ajuda do grupo, espero chegar a um nível similar e fazer uma boa época", vincou.Assumindo que a base do plantel do ano passado está a ser importante na transição, o médio avaliou ainda a sua evolução desde que chego ao clube: "No ano passado fiz a minha primeira época como sénior [apesar de ainda ser júnior] e tive uma evolução muito grande, principalmente a nível físico. Os jogadores e o míster ajudaram-me muito. A minha primeira meta é estrear-me, depois penso noutras coisas".