João Neto é aposta de futuro no Famalicão

Foi na apresentação do plantel aos sócios e adeptos, numa cerimónia que decorreu no Parque da Devesa, que l Famalicão apresentou João Neto como reforço para a próxima época. O brasileiro de 16 anos atuava no Sp. Braga e assinou por três temporadas.

O jovem já está integrado no plantel de João Pedro Sousa e mostra-se satisfeito pelo rumo que deu à sua carreira. "Estou muito feliz por ter ingressado num clube que está a dar passos sustentados no futebiol português e que tem potenciado cada vez mais a aposta em jovens", referiu.