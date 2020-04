João Neto: «É uma alegria fazer parte deste plantel»

João Neto tem apenas 16 anos, mas é já presença assídua nos treinos da equipa principal do Famalicão. Contratado no início da época em torno de uma enorme expectativa, o jovem médio ainda não se estreou com a camisola famalicense ao mais alto nível, mas isso não significa que a temporada não esteja a ser produtiva.





"Estou a aprender muito com jogadores experientes. É uma alegria pertencer a esse plantel. É um plantel recheado de qualidade, energia positiva e sinto que estou a evoluir todos os dias, a nível técnico e tático. O mister tem ajudado muito, com conselhos, e criei amizades para toda a vida", começou por dizer, em declarações aos meios oficiais do Famalicão.O objetivo de João Neto é precisamente estrear-se pela equipa principal, mas essa é uma meta que não tem data. Ou pelo menos foi isso que o médio deixou transparecer, quando questionado sobre os desejos para a próxima época."Pretendo continuar a evoluir para realizar o meu objetivo principal: estrear na primeira equipa e ajudar o Famalicão a continuar a crescer", apontou.Voltando um pouco ao início do seu percurso no Famalicão, João Neto explicou ainda os motivos que o levaram a embarcar neste projeto."Famalicão tem vindo a crescer muito. Tem uma boa estrututa, aposta em jovens e tem adeptos incríveis. O que mais me motivou foi assinar contrato profissional e saber que faria parte de equipa principal, que é o sonho de todos os jogadores. Este projeto é fantástico, é ambicioso. O Famalicão aposta muito em jovens. Todos os envolvidos neste projeto trabalham para tornar o clube num clube em que toda a gente tenha orgulho", concluiu.