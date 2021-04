João Neto volta a treinar

Depois de algumas semanas a contas com uma entorse traumática no tornozelo direito, João Neto já voltou a participar nas sessões de treino do Famalicão, tal como fez questão de mostrar o médio nas redes sociais. Na presente temporada, o jovem, de 17 anos, soma quatro jogos pela equipa principal.

Noutro âmbito, o Ministério Público pediu a interdição de acesso a recintos desportivos de quatro adeptos do Famalicão acusados de terem arremessado pedras contra adeptos do FC Porto no jogo da época passada.