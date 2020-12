João Pedro Sousa abre as portas do mercado: «É natural que entre gente»

Com a reabertura do mercado a aproximar-se a passos largos, é natural que os clubes vão piscando o olho à oportunidade de fortalecerem alguns pontos menos forte do plantel e, assim, atacarem em força a segunda metade da temporada. Neste sentido, João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, não esconde que o clube está atento a bons negócios que possam surgir, sendo, por isso, natural que possa haver mexidas.





"Estamos atentos ao mercado, estamos constantemente no mercado, estamos atentos. Se o clube tiver possibilidade e se achar que é bom negócio, assim fará. São situações normais. Como no ano passado entrou gente nesta altura, é natural que entre gente agora também", disse o técnico.