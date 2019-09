João Pedro Sousa: «Admitimos o favoritismo, mas temos de o provar dentro de campo»

O Famalicão defende a liderança do campeonato este sábado, em casa, frente ao P. Ferreira (16H30). Na antevisão da partida, o treinador João Pedro Sousa procurou desvalorizar o lugar que a sua equipa ocupar na tabela e assumiu estar à espera de dificuldades.O P. Ferreira chega a esta jornada depois da entrada de Pepa para o comando técnico do clube. Para o técnico do Famalicão, esse facto complica a preparação do jogo. "É um facto, não tivemos a oportunidade de observar a equipa do P. Ferreira nesta transição. O grau de dificuldade aumenta porque é mais difícil planearmos o jogo com esta mudança de treinador do adversário. Não temos uma ideia clara do que o Pepa pretende para o Paços. Apesar disso, conhecemos bem o Paços, o perfil dos seus jogadores e conheço bem as ideias do Pepa. Vamos encontrar um P. Ferreira moralizado por esta mudança de treinador. Tivemos duas semanas para nos preparar, estamos prontos e queremos ganhar", afirmou João Pedro Sousa.Referindo que a ideia da equipa começa a ficar consolidada, mas que ainda está longe de estar fechada, João Pedro Sousa analisou o facto de Lionn estar castigado para este jogo: "Temos um plantel com muitas alternativas. O Patrick é uma delas, fez um excelente jogo nas Aves, o Konaté é um jovem cheio de potencial e temos o Diogo Gonçalves, que a posição não é estranha para ele. Estamos bem servidos para a posição"João Pedro Sousa continuou analisando a pausa que houve no campeonato e perspetivando aquilo que pode ser o jogo de sábado. "A pausa foi benéfica para tentarmos evoluir em alguns aspetos. Fizemos dois jogos para manter os índices competitivos, que correram muito bem e que permitiram a jogadores menos utilizados jogarem mais. Vínhamos numa boa sequência de resultados, mas esta pausa permitiu-nos melhorar certos aspetos. Admitimos o favoritismo para o jogo com o Paços, mas temos de o provar dentro de campo. Temos de agarrar o jogo, temos de o tentar controlar e pensar na vitória.O técnico dos minhotos concluiu fazendo referência a uma possível candidatura do Famalicão à Europa: "O objetivo é consolidar o Famalicão na 1ª Liga. As coisas têm corrido bem até aqui, mas temos de nos preparar para quando começarem a correr menos bem, que vai acontecer. Eu não quero pôr tetos nos sonhos de ninguém. Podemos sonhar com a Europa, mas vai ser muito complicado. Uma coisa prometo: vamos tentar ganhar todos os jogos".