João Pedro Sousa: «Ainda estamos à procura do nosso jogo»

Depois da eliminação na Taça de Portugal frente ao Rio Ave, o Famalicão vai procurar voltar aos bons resultados frente ao Portimonense. Na antevisão do encontro, João Pedro Sousa sublinhou que a sua equipa ainda está à procura da sua identidade e recordou as dificuldades que os minhotos tiveram frente aos algarvios no passado recente.





"O Portimonense é uma equipa difícil, assim como seria qualquer equipa nesta altura para o Famalicão. Não só pela competitividade, mas também pelo momento em que estamos. O passado recente não nos deixa boas memórias, já que foi a única equipa que nos venceu os dois jogos no ano passado. Era uma equipa com características com as quais não nos sentimos bem, mas acreditamos que, este ano, com um plano de jogo diferente, podemos não sentir essas dificuldades", começou por dizer o técnico.Assumindo que o Famalicão foi um dos clubes mais prejudicados com o facto de não haver público nos estádios e que jogadores como Lukovic, João Neto e Guga estão pontos para substituir o castigado Gustavo Assunção, João Pedro Sousa deu ênfase ao facto de os seus jogadores ainda estarem à procura da sua melhor versão: "Independentemente do adversário, ainda estamos à procura do nosso jogo. Estamos a tentar perceber onde os jogadores se sentem mais confortáveis para podermos evoluir. Já estamos um pouco atrasados e assumo as culpas, mas resta-nos trabalhar sem desculpas. Estamos preocupados com o nosso treino, com o nosso jogo".O técnico elogiou ainda a riqueza tática de Gil Dias, aspeto que permite ao jogador desempenhar mais do que uma posição, e comentou a chegada de Mário Branco ao cargo de diretor desportivo do clube. "O Mário Branco, pessoa com quem já trabalhei, vem aportar competência e experiência ao Famalicão. Vem num contexto de exigência e reconhecendo a visão do presidente e da administração numa constante adição de qualidade. É a pessoa ideal para nos ajudar a crescer e para sermos mais fortes", rematou.A partida está agendada para as 20h30 desta sexta-feira.