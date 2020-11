João Pedro Sousa alerta: «No ano passado estivemos a um golo de ser eliminados no primeiro jogo»

João Pedro Sousa fez, esta quinta-feira, a antevisão ao jogo com o Oriental, referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, e confessou estar à espera de dificuldades. O técnico recordou que foi precisamente nesta etapa que a sua equipa esteve mais perto de cair, algo que, recorde-se, acabou por não acontecer, acabando o Famalicão por ser eliminado apenas na meia-final, ante o Benfica.





É um jogo da Taça e vai ser complicado. Temos uma equipa que disputa um campeonato competitivo, difícil e nós já temos a experiência deste tipo de jogos. São equipas competentes, com bons jogadores, bons treinadores. O campo não será o melhor, mas isso é igual para os dois. Estamos à espera de um jogo complicado, mas o objetivo claro é vencer.Vamos entrar com o melhor onze. Como já disse, a época passada foi um contexto, este ano é outro contexto. Vamos apresentar o melhor onze.Está inapto, está lesionado. Não está disponível.Estivemos a um golo da final, mas estivemos a um golo de sermos eliminados logo na 3ª eliminatória, nosso primeiro jogo. Tivemos de disputar os penáltis para decidir o vencedor e contra uma equipa também do CP. Se queremos algum exemplo, é esse que vamos buscar. Nem pensamos nas meias-finais.Fechámos o plantel demasiado tarde e tivemos de utilizar jogadores dos sub-23. Nas primeiras jornadas foi o que fizemos. O mercado foi muito exigente para nós. Atrasámo-nos um pouco. Houve lesões, atrasos nos negócios, mas as coisas recompuseram-se, fechámos o mercado como queríamos e agora temos estabilidade e resta-nos trabalhar para evoluir.O João Neto é um excelente jogador, com um futuro grande à frente dele. Vai para patamares muitos altos, mas, infelizmente para nós, está lesionado há quase um mês e não vamos poder contar com ele.