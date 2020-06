João Pedro Sousa antecipa Moreirense: «Temos de ser competentes em todos os momentos»

O Famalicão ainda não perdeu desde a retoma do campeonato, mas João Pedro Sousa não quer desleixos no próximo jogo, frente ao Moreirense. O técnico assume que este embate será difícil, ante uma das equipas que, na sua ótica, é das boas equipas do campeonato.





"Tal como tinha dito na primeira volta, o Moreirense é das melhores equipas da I Liga e muito dificil de bater. Uma equipa muito bem organizada, com qualidade incividual em todos os setores. São competentes em todos os momentos do jogo, dominam bem vários momentos do jogo e vamos encontrar um adversário que, tal como nós, já atingiu o seu grande objetivo da época. Acredito, por isso, num bom espectáculo entre duas equipas que atravessam um bom momento e que vão seguramente as duas lutar pelo mesmo objetivo, que é a vitória", apontou o técnico, indicando a receita para ultrapassar o Moreirense."Temos de ser muito competentes em todos os momentos do jogo. É necessário também uma boa organização defensiva, como tem acontecido nos últimos jogos e, essencialmente, melhorar um bocadinho o nosso processo ofensivo relativamente aos últimos jogos, tentar controlar o jogo desde o início e depois passar a dominá-lo e criar problemas ao Moreirense e tentarmos marcar", referiu.