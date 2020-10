João Pedro Sousa considerou no final do jogo que o Famalicão empatou este domingo, diante do Rio Ave, que o resultado final "é justo".





"Estivemos confortáveis. Conseguimos gerir a manutenção da bola. Foi pena não chegarmos ao segundo golo. Fizemos um mas foi bem anulado", analisou o técnico da formação minhota."Na segunda parte tivemos mais dificuldades. Principalmente nos corredores laterais, por alguma fadiga. E também pela qualidade do adversário. O Rio Ave tem jogadores muito rápidos e foram criando dificuldades e isso obrigou-nos a recuar para zonas nas quais não nos sentimos confortáveis", constatou João Pedro Sousa."O adversário acreditou que poderia chegar à igualdade nas bolas paradas. De uma forma geral o resultado é justo. Foi um bom jogo. Duas equipas a jogar bem", finalizou.