João Pedro Sousa: «Após o empate sofremos um golo que não podemos sofrer»

João Pedro Sousa lamentou a derrota do Famalicão na receção ao FC Porto, considerou que a equipa minhota acabou por sair penalizada na sequência de erros individuais e admitiu tratar-se de um resultado "muito pesado"





"Não posso dizer que a estratégia que falhou. Foram erros individuais que não podem acontecer, sobretudo contra equipas como o FC Porto. Por aquilo que os jogadores correram, tentaram e lutaram, sim, é um resultado muito pesado. Depois de reentrarmos no jogo com o empate, sofremos um golo que não podemos sofrer", explicou o treinador do Famalicão, em declarações à Sport TV.Confrontado com as mudanças efetuadas durante o jogo, João Pedro Sousa assumiu que "a ideia passa sempre por tentar vencer um jogo". "Por colocarmos mais um jogador não quer dizer que queiramos apenas defender. Queríamos projetar os nossos laterais, ter mais jogadores no corredor central e tentar explorar os espaços nas costas da pressão do FC Porto", justificou.Sobre o futuro, o técnico acredita que os reforços vão ajudar a equipa a melhorar o rendimento e subir posições. "A administração está a fazer tudo para melhorar o plantel e para chegarmos a uma posição melhor da que temos nesta altura", concluiu João Pedro Sousa.