João Pedro Sousa: «Ausência de vitórias tem-nos trazido alguma inquietação»

Sem vencer há oito jogos, o Famalicão vai tentar regressar aos triunfos na receção ao Sporting, agendada para esta terça-feira. E João Pedro não esconde a enorme vontade que a sua equipa tem em voltar a ser feliz.





"Todos os jogos valem a pena. Gostamos de jogar, de competir. Sabemos que será extremamente difícil, mas independentemente do adversário, é um jogo muito importante para nós. Procurámos uma vitória que tem faltado, mas também o nosso jogo, a nossa forma de jogar. A ausência de vitórias tem-nos trazido alguma inquietação, mas acredito que vamos estar preparados para este jogo", analisou o treinador, que não tem ainda a resposta para explicar esta recente crise de resultados: "É complexo, se soubesse a resposta já teria explicado aos jogadores o que têm de mudar. É uma série de fatores, os próprios adversários que temos tido pela frente, que nos conhecem melhor e nos criam outro tipo de dificuldades. Se calhar eu também não tenho sido competente o suficiente para encontrar ferramentas e soluções para voltar a ganhar."O clima de instabilidade que se vive no Sporting não altera a forma de pensar de João Pedro Sousa, que espera mesmo assim um rival muito complicado. "O Sporting é um clube muito grande, tive a felicidade de trabalhar lá e sei como pensam as pessoas. É um clube imenso, tem de ganhar e tem de ganhar o jogo contra nós. Mas a nossa preocupação limita-se ao jogo, ao nosso treino e à nossa vontade de voltar a vencer. É isso que vamos procurar", frisou o técnico.