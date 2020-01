João Pedro Sousa: «Chegámos às 'meias' e somos uma das quatro a disputar um lugar no Jamor»

O Famalicão venceu (0-1) o Paços de Ferreira, em jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal, realizado na Mata Real, num encontro em que um golo de Diogo Gonçalves, aos 82 minutos, decidiu a qualificação da formação minhota para as meias-finais da prova, onde irá encontrar o Benfica.





No final do encontro, João Pedro Sousa afirma que o desempenho da equipa não foi o esperado, apesar da melhoria na segunda parte - momento em que Diogo Gonçalves colocou o Famalicão a vencer."Tal como perspetivamos, um jogo difícil e competitivo. Não foi um jogo brilhante, longe disso. Não estivemos como nos últimos jogos. Conseguimos controlar, tivemos mais domínio, mas o adversário dificultou muito a tarefa. Fechou os espaços onde costumamos sair, nós tentamos e não estávamos a conseguir. Quando conseguimos no ultimo terço faltou velocidade e gente nas zonas de finalização. Na segunda parte melhorámos e depois aproveitámos um erro do adversário, conseguimos ganhar a bola e finalizar. Tentámos segurar o resultado, sabíamos que iam forçar, passámos por um ou outro susto, mas fomos justos vencedores", afirmou."Vamos lutar minuto a minuto para estarmos na final. Mas antes isto é um prémio para esta equipa. Chegámos as meias e somos uma das quatro a disputar um lugar no Jamor. Isso é uma alegria para mim, para os jogadores, para o clube. Estão de parabéns pelo que têm feito", finalizou.