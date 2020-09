João Pedro Sousa comenta a chegada de Gil Dias: «Felizmente conseguimos recrutá-lo»

Gil Dias foi oficializado como reforço do Famalicão, na sexta-feira, e, apenas um dia depois, já recebeu o aval público de João Pedro Sousa. Questionado sobre a chegada do jogador, este sábado, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses SAD, o técnico dos minhotos assumiu satisfação por ter conseguido recrutar o jogador, assegurando que este irá acrescentar qualidade, à semelhança dos demais reforços.





"Relativamente ao Gil Dias e aos outros que chegaram e aos que ainda vão chegar, são jogadores de qualidade. Jogadores de qualidade, profissionais muito grandes, que conhecemos todos. E são jogadores à imagem do Famalicão. Daí a dificuldade em encontrar reforços. E o mercado também é difícil para um clube como o Famalicão. Mas felizmente conseguimos recrutar o Gil, assim como os que já chegaram e todos vão acrescentar qualidade", apontou.