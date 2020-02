João Pedro Sousa: «Cometemos dois erros que deram golo»

O Famalicão registou este domingo o sexto jogo consecutivo sem conseguir vencer no campeonato ao perder por 2-1 na visita a Paços de Ferreira e o técnico João Pedro Sousa admitiu que a sua equipa não esteve bem nos primeiros 45 minutos.





"Foi um jogo em que na primeira parte não estivemos ao nível que costumamos estar. Fomos muito lentos e previsíveis, não chegámos onde queremos chegar e não ligámos o jogo como pretendíamos. Mas controlámos sempre o jogo e o adversário", disse o treinador dos minhotos em conferência de imprensa.João Pedro Sousa lamentou algumas boas situações desperdiçadas após o intervalo e admitiu erros que originaram os dois golos do adversário, mas sublinhou que mesmo assim o Famalicão poderia ter pontuado."Estivemos melhor na segunda parte, chegámos à zona de finalização, tivemos algumas oportunidades para marcar, não conseguimos, e depois cometemos dois erros que deram golo. Alterámos o sistema, arriscámos até onde podíamos e íamos conseguindo o empate, mas, infelizmente, o guarda-redes do Paços defendeu o penálti. As equipas que nos defrontam já sabem a forma de jogarmos, mas temos de encontrar soluções para as dificuldades que nos aparecem", explicou.