João Pedro Sousa confirma abordagens: «Houve conversas de clubes que estavam interessados»

A boa temporada que realizou ao serviço do Famalicão e que culminou com um histórico sexto lugar levou João Pedro Sousa a tornar-se num dos nomes mais apetecidos do mercado. Neste sentido, o futuro do técnico esteve, até há bem pouco tempo, indefinido, com alguns interessados a tentarem retirar João Pedro Sousa do projeto famalicense.





Ora, em conversa com os jornalistas, o treinador dos minhotos confirmou que teve clubes interessados, mas garantiu que está muito feliz onde está, virando já as baterias para a época que se avizinha."Houve conversas de clubes que estavam interessados, não escondo. O presidente sabe, os jogadores sabem. Depois de descansarmos foi uma conversa que também tivemos porque são eles o primeiros a saber o meu futuro. Mas a única certeza que posso dar é que estou muito feliz, gosto muito de estar aqui e quero estar aqui. Tenho mais um ano de contrato, o que está na minha cabeça é fazer um ano em Famalicão e ajudar o clube a chegar a outros níveis", apontou.Um dos nomes que surgiu associado ao nome de João Pedro Sousa foi o do Sp. Braga. Questionado sobre essa possibilidade, João Pedro Sousa lembrou a confirmação de Carvalhal e deixou os parabéns ao clube e ao técnico amigo."Não vale a pena falar de clubes, mas já que falou apresentaram o Carvalhal. Mando-lhe um abraço. Vai fazer um grande trabalho e foi uma ótima escolha", referiu.