João Pedro Sousa: «Custa-me aceitar erros grosseiros do VAR»

O Famalicão somou o segundo jogo seguido sem ganhar em casa, e desta feita perdeu mesmo. O Santa Clara fez o golo da vitória através de um penálti, mas havia fora-de-jogo de Carlos Júnior a preceder a falta que o brasileiro sofreu de Racic.





"Revi o lance, tenho uma opinião, mas vou guardá-la para mim. Eu não falo de árbitros, os árbitros têm direito a errar, como eu hoje errei. Mas o que me custa a aceitar são erros grosseiros do VAR", afirmou João Pedro Sousa no final da partida.Ainda assim, o treinador dos minhotos não esconde a má exibição da sua equipa: "Foi um mau jogo. Não conseguimos jogar o nosso futebol. Fomos incapazes de criar desequilíbrios na primeira parte. Foram 45 minutos desperdiçados!"O Famalicão pode cair para o 4° lugar, caso o Sporting vença, amanhã, o Marítimo, e pode ver o Sp. Braga ficar a apenas um pouco de distância, se os bracarenses derrotarem o Moreirense no encerramento desta jornada.