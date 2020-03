João Pedro Sousa de volta à base

O regresso do Famalicão às vitórias, frente ao Sporting, trouxe uma novidade tática, com Fábio Martins a alinhar mais perto de Toni Martínez no corredor central, mas o jogo de hoje deverá constituir um regresso à fórmula base. Com Gustavo Assunção de volta após castigo, João Pedro Sousa irá, ao que tudo indica, devolver a equipa ao habitual 4x3x3, com o jovem médio a reassumir a função mais defensiva que tem desempenhado de forma quase ininterrupta na presente temporada, sendo um pilar da equipa.

No entanto, as mudanças no onze não ficarão por aqui, até porque o técnico está privado de Fábio Martins e Riccieli, dois jogadores que irão cumprir um jogo de suspensão. Nesse sentido, Patrick William deverá alinhar à direita da defesa, caso se confirme a indisponibilidade de Ivo Pinto, rendendo o defesa brasileiro, ao passo que Diogo Gonçalves e Walterson devem permanecer nas alas, à semelhança do que aconteceu no embate contra os leões, na última jornada.