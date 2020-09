João Pedro Sousa diz que é preciso tempo e garante: «Nunca vamos mudar a forma de jogar»

O campeonato começou da pior forma para o Famalicão, que foi goleada em casa pelo Benfica, por 5-1, mas esse deslize inicial não levará João Pedro Sousa a apressar-se em mudar o que quer que seja na forma de jogar da equipa. Embora assuma que há muitos aspetos a corrigir para o futuro e que é necessário tempo para levar a cabo esses ajustes, o técnico manter-se-á fiel à ideia de jogo que colocou em prática desde o primeiro dia.





"Nós quando dizemos que não mudamos e que a ideia se mantém, não quer dizer que a estratégia não seja diferente. Ou seja, nós mudamos muitas vezes a forma como abordamos os jogos, tendo em conta o plano do jogo e a estratégia que é traçada para esse jogo, em função do adversário ou então dos jogadores que temos disponíveis. Portanto, quando dizemos que não mudamos a ideia de jogo é de uma forma muito geral, porque os caminhos que queremos percorrer no campo e atacar o adversário não variam muito. Agora, a forma como lá chegamos é que pode ser diferente. Portanto, não, nunca vamos mudar a forma de jogar. A estratégia e o plano de jogo sim, variam constantemente. São dinâmicas. Adversário A, estratégia B e assim sucessivamente. Vamos ser diferentes do que fomos com o Benfica, mas a ideia é a mesma", assegurou o técnico, antes de explicar o que é preciso corrigir para que os resultados cheguem rapidamente."Essencialmente precisamos de tempo para evoluir o nosso jogo. E precisamos, primeiro, de fechar o plantel e, segundo, de construir uma equipa forte, evoluir ao nível do treino e preparar-nos muito fortes para uma competição que vai ser exigente. Temos consciência das dificuldades que estamos a passar – e digo isto porque o clube fez um esforço devido às saídas –, conseguimos recrutar jogadores com qualidade, mas infelizmente por várias razões estão inaptos para competir. Para nós e para eles. Esta semana recebemos reforços, reforços importantes, mas não chegam a tempo de poderem jogar por razões burocráticas. Temos muito trabalho de casa para fazer. Temos que recuperar jogadores clinicamente, recuperar jogadores ao nível físico e psicológico e depois temos que nos preparar ao nível do treino. Precisamos de tempo para treinar e para evoluir o nosso jogo para patamares em que possamos estar muito competitivos", apontou o técnico, admitindo que a semana e meia que separa o jogo com o Benfica com o encontro com o Belenenses SAD "não foi suficiente" para corrigir tudo.