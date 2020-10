João Pedro Sousa diz que equipa do Famalicão está pronta para ser muito forte

O treinador do Famalicão salientou esta sexta-feira a importância da paragem da Liga NOS de futebol para preparar a equipa e garantiu que o grupo está pronto para ser muito forte.

João Pedro Sousa disse estar à espera de dificuldades na partida com o Farense, último classificado, ainda sem pontos, mas garantiu que a equipa parte para o jogo com uma grande ambição.

"As últimas semanas foram muito importantes para nós, não só por ter fechado a janela de transferências, mas foram duas semanas importantes para recuperarmos jogadores que vinham de lesão, outros que necessitam de melhorar os índices físicos e, portanto, estamos muito fortes e precisamos de competir. Sabemos que é um adversário forte, independentemente de sabermos que precisa de ganhar, a nossa ambição é muito grande. Estamos prontos para sermos uma equipa muito forte, independentemente do adversário", frisou o técnico.

O técnico famalicense revelou-se ainda muito satisfeito com as contratações e afirmou que agora conta com um plantel forte e com várias soluções.

"Com a exceção do Anderson, que recupera da intervenção cirúrgica, todos estão disponíveis. Estou muito contente com a forma como o mercado fechou para nós. Não escondemos que nos atrasámos um pouco, negócios que se atrasaram um pouco no tempo, mas nós, Famalicão, temos esta regra, se não era isso que queríamos, não podíamos avançar para os negócios. Temos um plantel forte, eu tenho várias soluções para as diversas posições, com jogadores com grande polivalência e que nos dão garantias", vincou.

João Pedro Sousa disse ainda estar muito satisfeito com a renovação de Gustavo Assunção, um jogador que defende ser à imagem do clube.

"O Gustavo é um jogador à imagem deste clube, um profissional 24 horas por dia, com enorme ambição e fiquei muito contente por ele e pelo clube. É a referência do nosso clube. A renovação está feita, mas foi o que eu disse ao Gustavo, o próximo passo é jogar num clube maior, porque ele tem muita qualidade para isso. Porém, sublinho, não é só o Gustavo, há muitos que podem chegar a esse patamar", salientou.

O Famalicão, sétimo classificado, com quatro pontos, desloca-se este domingo ao Algarve para defrontar o Farense, último classificado, sem pontos, numa partida da 4.ª jornada da Liga NOS.