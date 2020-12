João Pedro Sousa e a confusão no túnel: «Jogadores e dirigentes têm de ter muito mais juízo»

João Pedro Sousa não gostou do que viu no final. O técnico do Famalicão fez o mea culpa e pediu aos restantes intervenientes para fazerem o mesmo.





"Penso que foi falta por isso é uma situação normal, mas não são coisas normais no futebol. Os jogadores têm de ter muito mais juízo, os dirigentes têm de ter muito, muito, muito mais juízo. Se queremos vender um produto para as televisões e para as famílias não podemos fazer o que fizemos que foi uma vergonha para todos", afirmou, na Sport TV, onde reforçou a sua posição: "Há discussões, bate-boca e ninguém tem razão. É uma vergonha para mim que estou neste meio. Os treinadores têm que ter mais juízo, mas há outras pessoas que também têm de ter".Já sobre o jogo destacou as dificuldades que a sua equipa enfrentou, mas destacou a reação da equipa minhota."Na primeira parte o Sporting dominou e fomos obrigados a defender a tentar os movimentos de profundidade e aí estivemos bem pois o Sporting teve poucas chances para marcar. Na segunda entrámos a perder, cedemos espaços ao Sporting que foi aproveitando e podia ter marcado. Puxámos da alma e do coração e o resultado ficou em aberto e empatámos através de uma bola parada. Os meus jogadores mereceram o empate, mas se não tivéssemos empatado a vitória também tinha caído bem ao Sporting", acrescentou o treinador que voltou a considerar o Sporting como a "melhor equipa do campeonato".