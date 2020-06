João Pedro Sousa e a Europa: «Temos noção da posição em que estamos e da ambição que temos»

A retoma a todo o gás permitiu ao Famalicão a reentrada nos lugares europeus, mas João Pedro Sousa não assume, para já, a Europa como o objetivo da temporada. Desde o início da caminhada, a meta dos minhotos foi sempre colocada na permanência e, agora que ela está assegurada, o discurso moderado não se altera.





"Assumir ou não assumir a Europa não é questão, nem tínhamos problemas com isso. Agora, se desde início o discurso e a mensagem foi sempre de olharmos para o nosso grande objetivo e para nos focarmos sempre no próximo adversário, não fazia sentido agora alterarmos. Mas também não escondo que temos noção da posição em que estamos, o que podemos alcançar e a ambição que temos. E vamos lutar pelos 21 pontos que estão em disputa. Vamos tentar fazer o máximo possível. Mas, neste momento, são só três os pontos em disputa, no jogo com o Moreirense", apontou o técnico famalicense.A regularidade de resultados desde o reinício do campeonato permitiu ao Famalicão ser uma das equipas que ainda não perdeu ao fim de três jornadas. Pelo caminho, os minhotos bateram o FC Porto, conseguindo um registo pontual positivo frente a equipas do topo da tabela. Uma receita que, para João Pedro Sousa, indica que o Famalicão é uma das boas equipas do campeonato, mas que pouco ou nada quer dizer olhando às dificuldades que os minhotos sentem contra as formações mais abaixo."O Famalicão é uma das boas equipas do nosso campeonato. Contra as equipas mais fortes, para além de bons resultados, fizemos bons jogos, mas o campeonato não se faz só com os grandes. O passado diz-nos que tivemos algumas dificuldades que estão nos últimos lugares da classificação e é isso que temos de analisar, retificar e melhorar para sermos mais equilibrados com qualquer adversário", referiu.