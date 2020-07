João Pedro Sousa e a próxima época: «Se sair um jogador, temos um nome para substituir»

O Famalicão vai perder muitos dos ativos que esta temporada contribuíram para que o clube fizesse uma caminhada histórica na 1.ª Liga logo na época do regresso. Entre emprestados e jogadores que estão a gerar alvoroço no mercado, os minhotos vão perder uma grande parte do plantel.





No entanto, esse não é um assunto que aflija João Pedro Sousa, até porque a próxima temporada, segundo o técnico, já está a ser preparado há vários meses, o que faz com que já haja vários nomes em cima da mesa para precaver essa situação."No ano passado tivemos mais tempo, mas não tínhamos base. Nesta altura temos uma base, temos cá gente que nem jogou, mas que está cá e mais cedo ou mais tarde vai aparecer. O João Neto, por exemplo. Trabalhou o ano todo connosco. Não teve oportunidade de jogar, mas faz parte dos quadros do Famalicão. E temos outros para preparar para o caso de alguém sair. Em relação ao tempo, o trabalho da próxima época já começou há vários meses. A análise já foi iniciada. Sai um jogador hoje, amanhã temos um nome para o substituir e depois é fechar o plantel o mais rápido possível para iniciar a época da melhor forma. Depois do desafio do ano passado e depois de percebermos a qualidade e competência das pessoas que trabalham aqui, nada assusta a equipa técnica", garantiu o treinador, completamente tranquilo também em relação à questão de ter de construir praticamente outro plantel de raíz."Hoje para estarmos no futebol temos de ter um conhecimento vasto. Felizmente temos essas ferramentas, o clube está evoluído, temos conhecimento do mercado e temos uma ideia de jogo. Sabemos o perfil que vamos procurar e isso já está a ser trabalhado há muito tempo. Se sair um jogador, temos um nome. Isso não me preocupa. Uma das coisas que me motivou e aliciou foi o risco que há perante um projeto destes. Isso para mim é mais motivante. Sabemos que é difícil, mas vamos dar respostas positivas", sublinhou, numa conversa com os jornalistas que decorreu esta terça-feira.