João Pedro Sousa e a receção ao Benfica: «Recusamos tudo o que não seja lutar pela vitória»

O Famalicão prepara a receção ao Benfica e João Pedro Sousa garante que a equipa está a olhar para esse jogo com a ambição no máximo. Tudo o que não seja lutar pela vitória não entra nos planos dos minhotos, pese embora o técnico reconheça que do outro lado estará uma equipa "fortíssima" e com o mesmo desejo.





"Contamos com um Benfica forte. Estamos a falar de um clube que recusa qualquer resultado que não seja avitória, seja em que campo for e em que competição for. Agora, o Famalicão também recusa qualquer coisa que não seja lutar pela vitória. Teremos um Benfica a tentar ganhar e um Famalicão a fazer tudo para disputar e tentar vencer. Sabemos que vamos encontrar uma equipa forte, independentemente do que se passou no passado recente, mas isso não nos vai tirar ambição. Estamos preparados para uma equipa que vai tentar a vitória, mas nós com o nosso jogo estamos preparados para lutar pela vitória e conquistar os três pontos", apontou João Pedro Sousa, antes de garantir que o Famalicão será igual a si próprio."Não vamos encontrar um Famalicão diferente do que tem sido. A forma de jogar vai ser a mesma. Sabemos que temos um adversário que vai tentar anular o que tentamos fazer em todos os jogos. Uma equipa que sabemos que nos conhece bem, o Famalicão conhece perfeitamente o Benfica. Será compeititvo, aberto, duas equipas que querem ganhar, mas o Famalicão será igual a si próprio", assegurou, reiterando a mensagem."Prometemos um Famalicão de bom nível e prometemos que tudo faremos para vencer. Queremos ganhar ao Benfica. Mas fosse com outras equipas, o objetivo seria o mesmo", referiu.Para este encontro, João Pedro Sousa olhou para o embate da Taça de Portugal, frente ao Benfica, em casa, utilizando esse duelo como ponto de referência. "De facto é um jogo de referência, que voltámos a analisar, a perceber o que fizemos bem e o que não conseguimos devido ao que o adversário anulou. Observámos bem, analisámos, agora vamos tentar ganhar o jogo", concluiu.