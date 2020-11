Tal como na época passada, Guga começou a temporada a titular, já contribuiu com golos, mas foi perdendo o espaço que parecia ter já conquistado. O médio, que está no segundo ano em Famalicão, tem visto João Pedro Sousa optar por outras peças no miolo, numa situação que o próprio técnico tratou de explicar.





"O Guga está num contexto competitivo, num grupo de 24 jogadores, todos com muita qualidade e sabemos da dificuldade que alguns jogadores têm para jogar. É competição diária e depois o treinador escolhe. Infelizmente, o Guga não tem sido utilizado tanto como na época passada, mas estou contente com ele. É um grande profissional, é um jogador importante no balneário, mas como outros não tem sido muito utilizado", referiu.