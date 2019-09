João Pedro Sousa e a vitória frente ao Sporting: «2.ª parte foi deliciosa»

João Pedro Sousa considerou a vitória em Alvalade por 2-1 "justa" e falou de uma "2.ª parte deliciosa"."O início de jogo foi complicado. Não conseguimos fazer logo o que pretendíamos. Tentámos dificultar a ação do losango do Sporting, mas não conseguimos. Contudo mesmo com o golo sofrido, mantivemos-nos equilibrados e consciente de que conseguia dar a volta", começou por referir.O treinador do Famalicão considerou a 2.ª parte "deliciosa". "Jogámos no campo todo, controlámos, dispusemos de ocasiões de golo, o que não é fácil frente ao Sporting, que possui jogadores poderosos. Demos a volta ao resultado, que considero justo".